Viene Nuevo Temporal de Lluvias Fuertes con Granizo a CDMX: ¿Qué Día Inician Tormentas?

Las autoridades capitalinas han emitido un Aviso Especial ante la llegada de un nuevo temporal de lluvias que afectará a las diferentes demarcaciones de la Ciudad de México.

Se exhorta a la población a tomar precauciones debido a la intensidad que podrían alcanzar los fenómenos meteorológicos previstos.

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¿Qué día inician las tormentas y cuánto durarán?

De acuerdo con el reporte oficial, el periodo de condiciones climatológicas severas está programado de la siguiente manera:

Fecha de inicio: Lunes 18 de mayo.

Lunes 18 de mayo. Fecha de conclusión: Jueves 21 de mayo.

Efectos meteorológicos previstos

Durante estos cuatro días, el Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un temporal caracterizado por:

Lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte.

Actividad eléctrica y probable caída de granizo.

Rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

A pesar de la presencia de las tormentas, el termómetro registrará temperaturas máximas de entre 23 y 27 °C en la capital.

⚠️#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México.



Del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo, se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos que pueden superar los 50 km/h.… pic.twitter.com/ttA2Q2Ja3c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 15, 2026

Recomendaciones oficiales para la población

Ante el riesgo de inundaciones, caída de objetos o afectaciones viales, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones de seguridad e higiene que deben seguirse:

En el hogar: Retirar la basura de las coladeras para evitar obstrucciones y encharcamientos.

Retirar la basura de las coladeras para evitar obstrucciones y encharcamientos. En la vía pública: Evitar cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua.

Evitar cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua. Protección personal: Utilizar impermeable o paraguas al salir.

Zonas de riesgo: Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras que puedan colapsar por los vientos.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC y seguir la información únicamente a través de los canales oficiales.

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