Jerome Powell Deja de la Presidencia de la Fed tras 8 Años al Frente; Kevin Warsh le Sucederá

El economista Jerome Powell abandonó este viernes 15 de mayo la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tras un mandato de ocho años. Su gestión estuvo marcada por los estragos de la covid, la hiperinflación posterior y una intensa campaña de presión política ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien originalmente lo nominó para el cargo.

A partir de este viernes, la dirección del banco central estadounidense será asumida por Kevin Warsh, también nominado por Trump, quien hereda el organismo en un ambiente enrarecido por las coacciones contra su predecesor y las demandas de la Casa Blanca para reducir sustancialmente las tasas de interés.

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La trayectoria de Powell al frente de la Fed

Powell se incorporó a la Junta de Gobernadores de la Fed en 2011, tras ser propuesto por el expresidente Barack Obama. Posteriormente, en 2018, asumió el liderazgo del organismo nominado por Donald Trump durante su primer mandato, sucediendo a Janet Yellen.

Al inicio de su presidencia, la economía de Estados Unidos crecía por encima del 4 %, el desempleo estaba en mínimos históricos y la inflación rondaba el objetivo del 2 %. Para moderar el crecimiento, la Fed elevó los tipos de interés cuatro veces en su primer año, otorgando un margen de maniobra clave ante las crisis venideras.

Sin embargo, los retos principales llegaron después:

Tipos al 0% : En marzo de 2020, ante el freno económico por la primera ola de covid, la Fed recortó el referencial en un punto y medio en una junta de emergencia, dejándolo virtualmente en el 0 % durante casi dos años.

: En marzo de 2020, ante el freno económico por la primera ola de covid, la Fed recortó el referencial en un punto y medio en una junta de emergencia, dejándolo virtualmente en el 0 % durante casi dos años. Espiral inflacionaria: En febrero de 2022, con los precios al 8 % interanual, la Fed cambió de rumbo e incrementó las tasas en más de cinco puntos porcentuales durante los siguientes 18 meses para combatir la inflación.

Una fuerte campaña de presión y disputas legales

El regreso de Trump al poder en 2025 recrudeció las tensiones. El mandatario presionó públicamente a Powell para bajar los tipos de interés de manera más rápida y agresiva, llegando a atacarlo personalmente y a calificarlo de "cretino".

La presión escaló al ámbito judicial cuando el Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra Powell por supuesto fraude vinculado a los sobrecostes de la renovación de la sede de la Fed en Washington. Aunque el Departamento de Justicia desechó el caso en abril —luego de que un juez federal determinara que la acusación tenía motivación política y ante la resistencia en el Senado para desbloquear la candidatura de Kevin Warsh—, la Casa Blanca ordenó una investigación interna.

Rompiendo con la tradición, Powell anunció que permanecerá como miembro de la junta de gobernadores (puesto que puede ocupar hasta enero de 2028) hasta que concluyan dichas pesquisas internas.

Los retos para Kevin Warsh

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha sido un duro crítico de la estrategia de Powell, señalando que mantener un perfil expansivo por tanto tiempo deparó un quinquenio de subidas de precios por encima de la meta del 2 %.

Warsh asume el cargo bajo la expectativa de Trump de aplicar rebajas sustanciales a las tasas de interés. No obstante, el panorama se anticipa complejo debido a la presión inflacionaria derivada de la guerra contra Irán y a la poca disposición que han mostrado los actuales miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para modificar el enfoque vigente de la política monetaria.

Con información de: EFE

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