Marchas HOY 16 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 16 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 10 concentraciones, 7 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 25 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Iztapalapa
El Comité Orgullo Iztapalapa marchará de:
10:00 Horas.
- Estación Constitución de 1917, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
- Con destino a la sede de la alcaldía Iztapalapa.
Cuauhtémoc
La Red Académica de Solidaridad con Palestina México marchará de:
15:00 Horas.
- Ángel de la Independencia.
- Con destino al Hemiciclo a Juárez.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
La Colectiva “Capuchas Rosas” rodarán de:
12:00 Horas.
- Glorieta ‘La Joven de Amajac’.
- Con destino al Hemiciclo a Juárez.
Cuauhtémoc
Veteranos Low rodarán de:
11:00 Horas.
- Explanada del Palacio de Bellas Artes.
- Con destino al Tianguis Cultural del Chopo, en Juan Aldama, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ