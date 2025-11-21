La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX) informó hoy, 21 de noviembre de 2025, que el inmueble de la colonia Observatorio donde se localizaron túneles y una toma clandestina de combustible funcionó como estancia infantil privada hasta el pasado mes de julio.

El 19 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX recibió el reporte de una toma clandestina en la calle Gobernador M. González Calderón , colonia Observatorio.

, colonia Observatorio. Al llegar, el personal de la dependencia, de Petróleos Mexicanos y fuerzas de seguridad localizaron 2 túneles a 6 metros de profundidad.

y fuerzas de seguridad localizaron En ese lugar presuntamente había una toma ilegal de hidrocarburo conectada a un ducto.

Como medida preventiva, los elementos acordonaron la zona y descartaron riesgo a la población.

Predio era estancia infantil privada

Este viernes, la alcaldía Miguel Hidalgo difundió un comunicado en el que señaló que “se trata de un inmueble en el que, hasta julio de 2025, operó como una estancia infantil de carácter privado”.

Aseguró que en su momento, la alcaldía le otorgó una certificación de cumplimiento de medidas de protección civil, como parte del programa “Estancias Seguras”, que se impulsa para garantizar la seguridad de todos los centros infantiles, públicos y privados, que así lo solicitan y que cumplen con los requisitos.

Kínder contaba con estándares de seguridad

También dijo que hasta el último día de su operación, la estancia infantil contó con todos los estándares de seguridad.

La alcaldía no es responsable del uso posterior de esta propiedad, por lo que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizar la investigación.

La administración local agregó que permanecerá atenta y coadyuvante con las autoridades competentes en las investigaciones que se realizan.

