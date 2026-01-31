Activan Alertas por Frío Extremo en la CDMX: Se Prevén Temperaturas de hasta 1 Grado y Heladas

En los últimos días, las temperaturas en la Ciudad de México han registrado un descenso significativo, especialmente durante la noche y la madrugada. Ante este panorama, es importante tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, ya que el frío extremo puede incrementar enfermedades respiratorias y otros riesgos, sobre todo en personas vulnerables.

Frío en México: ¿Cómo Evitar Enfermedades Respiratorias Debido a las Bajas Temperaturas?

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta naranja para las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En el resto, amarilla

En tanto, se activó alerta amarilla en: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

Para la madrugada de este domingo, en la capital se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, así como la presencia de heladas en algunas zonas.

IMSS Llama a Extremar Precauciones por Aumento de Enfermedades Respiratorias

Por ello, para evitar enfermedades, las autoridades recomiendan: proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas; usar crema para hidratar y proteger la piel del frío; mantener ventilación adecuada en caso de utilizar calentadores o chimeneas; mantener actualizado el esquema de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo; abrigarse correctamente; cubrir nariz y boca al salir, y no olvidar resguardar del frío a los animales de compañía.

