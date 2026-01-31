Frente Frío 32 y Aire Ártico Congelarán Estos Estados con Temperaturas de -15 Grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy sábado 31 de enero de 2026, el frente frío número 32 y la masa de aire ártico que lo acompaña provocarán un marcado descenso de las temperaturas, además de aumentar la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del país.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En tanto, la masa de aire ártico mantendrá un evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. Estas condiciones generarán oleaje elevado en las costas y un descenso significativo de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 3,800 metros sobre el nivel del mar en el centro y oriente del país, como el Ajusco, la Sierra Negra, La Malinche, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias puntuales fuertes en Guerrero, así como chubascos en entidades del occidente, centro y sur de México.

Noticia relacionada: Temporada Seca 2026 en el Valle de México Traerá Más Calor que en 2025: ¿A Qué Se Debe?

Clima para hoy, sábado 31 de enero: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Frío en México 2026. Foto: Cuartoscuro

¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Veracruz (Papaloapan) y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Michoacán, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla y Capital) y Campeche.

Intervalos de chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Estado de México, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Historias recomendadas: