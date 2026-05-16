Alerta Amarilla en CDMX: Cinco Alcaldías Bajo Riesgo por Caída de Granizo Esta Noche
N+
La SGIRPC activó la alerta en el norte y centro de la capital debido al pronóstico de granizadas breves; se recomienda limpiar desagües y resguardar animales de compañía.
COMPARTE:
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla para la noche de este sábado 16 de mayo de 2026, ante el pronóstico de caída de granizo pequeño en cinco demarcaciones de la capital.
El periodo de vigilancia y riesgo estimado comprende desde las 19:45 hasta las 21:00 horas. La alerta se concentra principalmente en la zona norte, centro y poniente de la ciudad: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza
Las autoridades advierten a la población sobre riesgos durante la precipitación, como resbalones y caídas para peatones en la vía pública; posibles afectaciones y daños en techos ligeros, domos y canaletas debido al peso o acumulación de granizo y reducción significativa de la visibilidad en vialidades y avenidas principales, lo que aumenta el riesgo de percances viales.
¿Sabes qué hacer en caso de caída de #granizo?— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 17, 2026
Toma en cuenta las recomendaciones que Ollin, tiene para ti.
Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QnA40qg03t
Recomendaciones oficiales
Para mitigar el impacto de las lluvias y el granizo, la SGIRPC exhorta a los ciudadanos a seguir estas medidas preventivas:
- Limpiar desagües y coladeras al interior y exterior de las viviendas para evitar encharcamientos e inundaciones.
- Evitar transitar por zonas con pendiente o calles empinadas donde el suelo pueda volverse sumamente resbaladizo.
- Resguardar a los animales de compañía ubicándolos en una zona segura y techada de menor riesgo.
En caso de cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato a las líneas de atención 911 o al teléfono 55-5683-2222.
Se activa #AlertaAmarilla por caída de #granizo para la noche del sábado 16/05/2026 en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/I8rKpJOqIP— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 17, 2026
Historias recomendadas:
“Como Ven, No Nos Detenemos”: Sheinbaum Inaugura el Hospital General Naval en Yucatán
INE Repondrá Examen del Servicio Profesional Electoral 2026 por Fallas en Plataforma