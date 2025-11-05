Nueva Alerta Doble por Frío en CDMX: Seis Alcaldías Registrarán entre 1 y 6 Grados

En la Ciudad de México (CDMX) se registran bajas temperaturas hoy, 5 de noviembre de 2025, por lo que de nuevo se activó una doble alerta por frío. Te decimos qué alcaldías registrarán entre 1 y 6 grados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este miércoles por la mañana, el ambiente estará de frío a muy frío en las partes altas de la CDMX, hacia el mediodía será cálido con cielo mayormente despejado y sin lluvia. EsSin embargo, se prevé que la temperatura máxima será de 24 grados Celsius (°C).

¿Qué alcaldías tendrán temperaturas de entre 1 y 6 grados?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por segundo día consecutivo una doble alerta por frío:

Alerta Naranja: Por pronóstico de temperaturas bajas en la Alcaldía Tlalpan; se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados.

Por pronóstico de temperaturas bajas en la Alcaldía Tlalpan; se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados. Alerta Amarilla: En Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 17ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del jueves podría registrar 10ºC por lo que se espera un amanecer frío y ambiente muy frío en las partes altas de la ciudad, así que toma precauciones.

