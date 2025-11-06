Alerta por Frío en CDMX: En Estas Seis Alcaldías Bajará Más la Temperatura

¡No bajes la guardia! Las bajas temperaturas y fuertes vientos persistirán en la Ciudad de México (CDMX), por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó hoy, 6 de noviembre de 2025, alerta amarilla en seis alcaldías.

Aquí en N+ te informamos en qué zonas se prevé frío intenso y rachas de viento, y también te compartimos las recomendaciones de las autoridades para evitar afectaciones a la salud.

Noticia relacionada: ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.

Alerta amarilla en seis alcaldías

Este jueves, la SGIRPC activó la alerta amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas en las zonas serranas de las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Ahí se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados, así como vientos del Norte de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 km/h.

“Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes podría registrar 10ºC por lo que se espera un amanecer muy frío en zonas sur y poniente sin esperar lluvias en la ciudad”, añadió.

Video: Clima Hoy en México del 6 de Noviembre de 2025 con Raquel Méndez: Ambiente Helado

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Video relacionado: Frío en CDMX: ¿Cómo Cuidarte para Prevenir Enfermedades por Cambios Bruscos de Temperatura?

¿En qué consiste la alerta amarilla?

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde : Condiciones promedio en la capital mexicana.

: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo : Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo : Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.

: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb