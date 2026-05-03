Activan Alerta por Lluvias y Granizo en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó este domingo la Alerta Amarilla debido al pronóstico de lluvias fuertes y la posible caída de granizo. La medida oficial abarca un periodo de vigilancia desde las 16:00 hasta las 22:00 horas para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De hecho, ya se observan lluvias fuertes y caída de granizo en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, así como chubascos en la alcaldía Álvaro Obregón y en La Magdalena Contreras.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé que el volumen de agua acumulada se ubique entre los 15 y 29 mm. Esta situación meteorológica conlleva peligros asociados como la formación de encharcamientos, corrientes de agua en calles o avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas debido a la intensidad de las tormentas.

Recomendaciones a la población

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población que retire la basura de las coladeras tanto al interior como al exterior de sus hogares para evitar inundaciones. Asimismo, se sugiere mantener puertas y ventanas cerradas, evitar el cruce de vialidades con corrientes de agua y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.

Para cualquier eventualidad, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene a disposición los números de emergencia 911 y 55-5683-2222.

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