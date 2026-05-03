Temblor en México Hoy, 3 de Mayo 2026: Magnitud y Dónde Fue el Epicentro del Sismo.

A lo largo del 3 de mayo se han registrado varios sismos en la República mexicana. Te contamos cuántos temblores ha reportado el Servicio Sismológico Nacional este domingo.

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor, se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

Sismo de magnitud 4.3 en Veracruz

Se registró un sismo de magnitud 4.3 con epicentro 28 kilómetros al sureste de Cuitláhuac, Veracruz. El movimiento telúrico ocurrió a las 00:35 horas del 3 de mayo de 2026, a una profundidad de 29 kilómetros.

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