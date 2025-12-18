Inicio Ciudad de México Activan Alerta Amarilla en CDMX por Vientos Fuertes y Frío, Hoy 18 Diciembre, en Estas Alcaldías

Activan Alerta Amarilla en CDMX por Vientos Fuertes y Frío, Hoy 18 Diciembre, en Estas Alcaldías

Las autoridades piden tomar precauciones debido a que se prevén fuertes vientos para esta tarde y noche de jueves 18 de diciembre 2025

La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió Alerta Amarilla por fuertes vientos para la tarde de este jueves 18 de diciembre 2025, esto a partir de las 16:00 horas y hasta las 19:00 horas de hoy.

La Alerta Amarilla por fuertes vientos hoy, es para las siguientes alcaldías:

  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo 
  • Milpa Alta
  • Venustiano Carranza

Por los fuertes vientos, las autoridades alertan por caída de árboles, ramas y lonas, objetos caídos en los caminos, daño al inmueble mobiliario. Ante esta situación piden tomar precauciones:

  • Guardar o retirar objetos que puedan caer 
  • No subir andamios ni a azoteas 
  • Utilizar cubrebocas

Alerta Amarilla por frío hoy, en las alcaldías:

Las autoridades también activaron la Alerta Amarilla por bajas temperaturas de hasta 4 grados durante la noche y madrugada de este viernes 19 de diciembre 2025. Lista de alcaldías en alerta por frío.

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Siguen las lluvias

En tanto, las autoridades también alertaron que hoy continuarán las lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la ciudad.
 

