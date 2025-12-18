Activan Alerta Amarilla en CDMX por Vientos Fuertes y Frío, Hoy 18 Diciembre, en Estas Alcaldías

La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió Alerta Amarilla por fuertes vientos para la tarde de este jueves 18 de diciembre 2025, esto a partir de las 16:00 horas y hasta las 19:00 horas de hoy.

La Alerta Amarilla por fuertes vientos hoy, es para las siguientes alcaldías:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Por los fuertes vientos, las autoridades alertan por caída de árboles, ramas y lonas, objetos caídos en los caminos, daño al inmueble mobiliario. Ante esta situación piden tomar precauciones:

Guardar o retirar objetos que puedan caer

No subir andamios ni a azoteas

Utilizar cubrebocas

Alerta Amarilla por frío hoy, en las alcaldías:

Las autoridades también activaron la Alerta Amarilla por bajas temperaturas de hasta 4 grados durante la noche y madrugada de este viernes 19 de diciembre 2025. Lista de alcaldías en alerta por frío.

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Siguen las lluvias

En tanto, las autoridades también alertaron que hoy continuarán las lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la ciudad.



