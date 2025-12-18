Activan Alerta Amarilla en CDMX por Vientos Fuertes y Frío, Hoy 18 Diciembre, en Estas Alcaldías
Las autoridades piden tomar precauciones debido a que se prevén fuertes vientos para esta tarde y noche de jueves 18 de diciembre 2025
La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió Alerta Amarilla por fuertes vientos para la tarde de este jueves 18 de diciembre 2025, esto a partir de las 16:00 horas y hasta las 19:00 horas de hoy.
La Alerta Amarilla por fuertes vientos hoy, es para las siguientes alcaldías:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
Por los fuertes vientos, las autoridades alertan por caída de árboles, ramas y lonas, objetos caídos en los caminos, daño al inmueble mobiliario. Ante esta situación piden tomar precauciones:
- Guardar o retirar objetos que puedan caer
- No subir andamios ni a azoteas
- Utilizar cubrebocas
Alerta Amarilla por frío hoy, en las alcaldías:
Las autoridades también activaron la Alerta Amarilla por bajas temperaturas de hasta 4 grados durante la noche y madrugada de este viernes 19 de diciembre 2025. Lista de alcaldías en alerta por frío.
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Siguen las lluvias
En tanto, las autoridades también alertaron que hoy continuarán las lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la ciudad.
