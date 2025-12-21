Clima para Hoy, Domingo 21 de Diciembre en la CDMX: ¿A qué Hora Hará Frío?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este día se prevén condiciones meteorológicas favorables en la Ciudad de México, ya que no existe probabilidad de lluvias y se espera un ambiente mayormente estable a lo largo del día.

De acuerdo con el pronóstico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá periodos de sol, principalmente después del mediodía, favoreciendo una sensación térmica templada a cálida.

El organismo detalló que durante el día se registrarán vientos de componente norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, acompañados de rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas de la capital. Estas condiciones no representan riesgo significativo, aunque se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles rachas moderadas.

A las 18:00 horas descenderá la temperatura

En cuanto a las temperaturas, el SMN indicó que alrededor de las 12:00 horas se espera una temperatura cercana a los 22 grados centígrados, mientras que por la tarde los valores oscilarán entre los 20 y 22 grados, manteniendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas se prevé un descenso gradual y considerable de la temperatura, que bajará a los 15 grados y continuará disminuyendo durante la noche.

Para las horas nocturnas se estiman temperaturas de entre 10 y 12 grados centígrados, mientras que durante la madrugada del lunes el ambiente será frío a muy frío, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la Ciudad de México, donde los termómetros podrían descender hasta los 13 grados o incluso menos.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para conocer cualquier actualización en el pronóstico del tiempo.

