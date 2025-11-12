Alternativas Viales por Bloqueos de la CNTE en CDMX este Jueves 13 y Viernes 14 de Noviembre

Ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se llevarán a cabo este jueves 13 y viernes 14 de noviembre 2025, la secretaría de Seguridad Ciudadana dio alternativas para evitar los puntos afectados, al menos, la zona de la Cámara de Diputados.

El día jueves 13 de noviembre a partir de las 09:00 horas está prevista una concentración de maestras y maestros, en las inmediaciones del Congreso de la Unión, ubicado en la avenida Honorable Congreso de la Unión, en la colonia El Parque, la cual seguirá hasta el viernes 14 de noviembre

Calles y vialidades afectadas por la CNTE

Por lo anterior, la SSC pidió tomar precauciones, y considerar vías alternas para evitar las vialidades afectadas que serán:

Calle Sidar y Rovirosa

Avenida Congreso de la Unión

Calle Emiliano Zapata

Avenida Eduardo Molina.

Alternativas viales

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

Calle Héroe de Nacozari

Eje 2 Norte

Avenida Francisco del Paso y Troncoso

Distribuidor Vial Heberto Castillo.

Mapa alternativas viales por bloqueos de la CNTE en CDMX jueves 13 noviembre. Foto: SSC

¿Cuáles son los puntos de la CDMX donde la CNTE tendrá presencia?

4:00 horas se concentrarán en la Catedral Metropolitana.

6:00 horas buscarán cercar Palacio Nacional para manifestarse durante la conferencia matutina de la Presidenta.

Cámara de Diputados comenzarán a llegar los maestros la noche del miércoles 12 de noviembre.

La Cámara estará cerrada jueves y viernes.

En tanto, la protesta de la CNTE en otros estados llevará las siguientes acciones:

Libre peaje en casetas de cobro.

Toma de las oficinas de gobierno.

Toma de empresas transnacionales.

