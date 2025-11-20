Aniversario Revolución Mexicana: ¿Dónde y a Qué Hora se Enciende el Alumbrado en CDMX?

Este 20 de noviembre se cumplen 115 años de la Revolución Mexicana, por lo que se celebra con un Desfile Cívico Militar en el que participan las Fuerzas Armadas. Hoy a las 10:12 horas comenzó con el izamiento de la bandera cuya ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual se llevó a cabo en la Plancha del Zócalo capitalino.

Sumado a eso, esta tarde, el Gobierno de la Ciudad de México encenderá las luces que hacen alusión a este hecho histórico de México.

¿En dónde y a qué hora se encenderá el alumbrado por la Revolución Mexicana?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la cita es a las 18:00 horas de este jueves 20 de noviembre en Plaza de la Constitución, cruce con 20 de Noviembre.

La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX se encarga de la instalación del alumbrado decorativo con motivos alusivos a la Revolución Mexicana. El encendido decorativo de la Revolución Mexicana se compone de grandes mosaicos luminosos que lo integran personajes clave como Francisco Villa.

