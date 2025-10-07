Fiscalía CDMX Reporta 19 Investigaciones por Amenazas contra Planteles de la UNAM

La Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que están en curso 19 investigaciones derivadas de denuncias de alumnos y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), relacionadas con mensajes de amenaza difundidos en plataformas digitales.

La dependencia confirmó que ha identificado a probables responsables y que continúa con las diligencias para determinar su participación en los hechos.

¿Cómo investigan amenazas contra planteles de la UNAM?

Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) realiza el análisis técnico de los mensajes y las cuentas desde las que fueron emitidos, con el apoyo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Piden evitar alarma entre alumnos de la UNAM por mensajes

La Fiscalía CDMX asegura que mantiene coordinación con las autoridades universitarias y con la SSC para evitar que la difusión de mensajes intimidatorios o falsos genere alarma entre la comunidad universitaria.

Así identificó UNAM a supuestos responsables de falsas alarmas de bomba

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este martes 7 de octubre de 2025 que se identificó y citó a declarar a dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en las instalaciones universitarias y contra integrantes de la comunidad a través de medios digitales.

Horas después de la publicación del mensaje institucional, estudiantes y trabajadores de la Preparatoria 8 de la UNAM fueron desalojados por otra amenaza de bomba que tuvo que ser revisada por parte de la policía capitalina, cuerpo de bomberos y del agrupamiento de Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Esta falsa alarma es la segunda en dos días después de que el lunes otro aviso de amenaza de bomba obligara a desalojar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

A estos desalojos se suma la suspensión de actividades presenciales en varias facultades de la UNAM, el 29 de septiembre pasado, como medida de seguridad ante distintas amenazas en redes sociales, una semana después de que un estudiante asesinara a otro en el Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) Sur.

Tras la muerte del joven, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, prometió que redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica del alumnado.

