El Ángel de la Independencia se Ilumina contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

La noche de este domingo 17 de mayo se realizó el Encendido de Luces 2026 en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

El acto tuvo como propósito transformar “la oscuridad del silencio y el odio en la luz de la libertad, la igualdad y el orgullo”, en un mensaje de inclusión y respeto a la diversidad sexual.

La Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS) convocó a este evento, en el que el monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma se iluminó con los colores de la bandera de la comunidad LGBT+.

Decenas de personas se concentran en la columna del Ángel de la Independencia, sobre el Paseo de la Reforma, para conmemorar la lucha contra la homofobia y otras expresiones de violencia contra la comunidad LGBTIQ+.



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OMS elimina a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales

La ceremonia se llevó a cabo en una fecha significativa para la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, un paso fundamental en el reconocimiento de los derechos y dignidad de millones de personas en el mundo.

Desde entonces, cada año se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con el objetivo de visibilizar la discriminación que aún enfrenta la comunidad LGBT+, promover una cultura de inclusión y avanzar en el reconocimiento pleno de sus derechos.

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