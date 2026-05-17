Vinculan a Proceso a Hombre que Llevaba Paquetes de Cocaína que Equivalían a 2 MDP en AICM

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo 17 de mayo 2026 que obtuvo de un juez de control, vinculación a proceso en contra de Adrián "N", por su probable participación en un delito contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico.

Adrián "N", un hombre que se transportaba en silla de ruedas en las instalaciones de la Terminal 2, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fue detenido luego de que se localizaron entre las costuras de la misma ocho paquetes de plástico que contenían en total ocho kilogramos de cocaína.

El hallazgo se dio luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Marina) realizaran una inspección a la silla de ruedas con ayuda de un binomio canino y de apoyo de equipos de rayos "X".

Video: Aseguran Ocho Paquetes de Cocaína Ocultos en Silla de Ruedas en AICM, CDMX Detienen a Hombre

Así fue descubierto el hombre en silla de ruedas

Durante trabajos de inspección y vigilancia en el AICM, un binomio canino detectó que un pasajero transportaba droga en una silla de ruedas, por lo que se procedió a su inspección con un sistema de rayos “X”, donde de identificaron varios objetos que no coincidían con los materiales de la silla y, al revisar la silla, se hallaron ocho paquetes con cocaína.

La persona fue detenida y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

Dan prisión preventiva oficiosa

Por esos hechos, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Ciudad de México, aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso de Adrián "N", y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como cuatro meses de investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El decomiso de la droga representa para los grupos criminales 1.9 millones de pesos.

Historias recomendadas:

Pemex Rechaza Supuesta Instrucción para Acelerar Procesos de Jubilación

“Cuando No Hay Corrupción, el Dinero Alcanza”: Sheinbaum Inaugura el Hospital Más Grande de AL



DMZ