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Binomio Canino Detecta Droga en Silla de Ruedas en el AICM; Decomiso Equivale a 2 MDP

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El decomiso equivale a casi 2 millones de pesos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad. Así fue como el binomio canino descubrió el paquete de droga en la silla de ruedas

Binomio Canino Detecta Droga en Silla de Ruedas en el AICM; Decomiso Equivale a 2 MDP

Binomio Canino Detecta Droga en Silla de Ruedas en el AICM; Decomiso Equivale a 2 MDP. Gabinete de Seguridad

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Un binomio canino con apoyo de equipos de rayos “X”, elementos de la secretaría de Marina, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agentes de la Fiscalía General de la República y Aduanas, detuvieron hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un hombre que transportaba ocho paquetes con más de 8 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas.

  • El decomiso de la droga representa para los grupos criminales 1.9 millones de pesos.

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Así fue descubierto el hombre en silla de ruedas

Durante trabajos de inspección y vigilancia en el AICM, un binomio canino detectó que un pasajero transportaba droga en una silla de ruedas, por lo que se procedió a su inspección con un sistema de rayos “X”, donde de identificaron varios objetos que no coincidían con los materiales de la silla y al revisar la silla se hallaron ocho paquetes con cocaína. 

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La persona fue detenida y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso representa 18 mil dosis que equivalen aproximadamente a un millón 936 mil 125 pesos, lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de grupos delictivos.

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