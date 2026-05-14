Binomio Canino Detecta Droga en Silla de Ruedas en el AICM; Decomiso Equivale a 2 MDP

Un binomio canino con apoyo de equipos de rayos “X”, elementos de la secretaría de Marina, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agentes de la Fiscalía General de la República y Aduanas, detuvieron hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un hombre que transportaba ocho paquetes con más de 8 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas.

El decomiso de la droga representa para los grupos criminales 1.9 millones de pesos.

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Así fue descubierto el hombre en silla de ruedas

Durante trabajos de inspección y vigilancia en el AICM, un binomio canino detectó que un pasajero transportaba droga en una silla de ruedas, por lo que se procedió a su inspección con un sistema de rayos “X”, donde de identificaron varios objetos que no coincidían con los materiales de la silla y al revisar la silla se hallaron ocho paquetes con cocaína.

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La persona fue detenida y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso representa 18 mil dosis que equivalen aproximadamente a un millón 936 mil 125 pesos, lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de grupos delictivos.

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