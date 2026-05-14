Confirman que Bala Perdida Atravesó Ventana en Secundaria Técnica 119 en Apodaca, Nuevo León

A un par de días de que una bala atravesara el cristal de una de las ventanas en un salón de clases de la Secundaria Técnica 119 Roberto González Barrera en el municipio de Apodaca, la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León, confirmó que se trató de una bala perdida y no un ataque directo contra el plantel escolar.

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Javier Flores Saldívar, el fiscal general de Nuevo León, declaró que el disparo se realizó desde el exterior sin tener una ubicación concreta, por lo que ya iniciaron la investigación correspondiente para detener al presunto responsable y determinar qué fue lo que ocurrió.

“Una bala perdida no es un acto identificado como doloso, de alguna naturaleza, fue una bala perdida, realmente tenemos pocos indicios para investigar eso", dijo el fiscal Javier Flores Saldívar sobre el caso de la bala perdida en la Secundaria Técnica 119 Roberto González Barrera, en Apodaca.

Video: Confirman Que Fue Una Bala Perdida lo que Atravesó Ventana en Secundaria de Apodaca Nuevo León

Moviliza presunta bala perdida en secundaria de Apodaca

Fue el pasado 11 de mayo que un estruendo dentro de la Secundaria Técnica 119 Roberto González Barrera, ubicada en la colonia Villa de San Carlos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, alarmó a estudiantes, docentes y directivos, así como padres de familia.

El reporte de un presunto impacto de bala en una de las ventanas del plantel educativo generó la movilización de la Policía Municipal de Apodaca, quienes confirmaron que en la ventana de uno de los salones de primer grado existía un impacto de bala. Agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes y realizaron los peritajes necesarios para determinar cómo ocurrió el incidente.

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Con información de Ángel Giner | N+

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