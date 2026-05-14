Empleado de Taquería Golpea a su Compañero, lo Deja Herido y Huye en Monterrey

Un joven lesionó a golpes a su compañero de trabajo durante la mañana del jueves 14 de mayo, en una taquería ubicada en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Después de agredirlo y de dejarlo severamente herido, se dio la fuga para evitar ser detenidos por las autoridades.

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Fue el reporte de una persona inconsciente en un negocio de venta de tacos el que movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de seguridad hasta la avenida Pino Suárez y Madero. Elementos de la Policía de Monterrey, Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron el ataque al llegar al sitio.

Agresor huye y víctima es trasladada a un hospital

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente los dos trabajadores se hicieron de palabras hasta que el joven, que tenía solo un par de días de haber comenzado a laborar en la taquería, golpeó a su compañero hasta dejarlo gravemente herido. Al ver llegar los brigadistas, paramédicos y policías, el agresor salió corriendo del negocio.

El empleado que quedó lesionado recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos y brigadistas, quienes lo valoraron y trasladaron a un hospital cercano para su atención médica. Según informaron, las heridas causadas por los golpes de su compañero no ponen en riesgo su vida.

Los elementos de la Policía de Monterrey llevaron a cabo el levantamiento de evidencias para iniciar las indagatorias correspondientes, determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con el paradero del presunto responsable del cual, hasta el momento, no han revelado su identidad, ni la de la víctima.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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