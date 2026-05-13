Detienen a Menor tras Amenazar a Personas con Arma Blanca en Santa Catarina, Nuevo León

Un joven de 17 años de edad fue detenido luego de presuntamente amenazar a varias personas con un arma blanca sobre el cruce de San Juan del Río y avenida Colosio, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Este reporte se registró durante la tarde de este miércoles 13 de mayo, generando un intenso despliegue de autoridades.

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Fue frente a un mercado rodante donde este menor detenido se encontraba atacando a varias personas con un arma blanca, por lo que de inmediato pidieron el apoyo de autoridades de seguridad. Al punto llegaron elementos de la Policía de Santa Catarina, quienes de inmediato rodearon al joven para tratar de detenerlo.

Los oficiales municipales utilizaron algunos objetos, como un extintor y un palo, para tratar de quitarle el arma blanca al joven. Tras 30 minutos de llevar a cabo estas estrategias, los elementos lograron desarmar a menor, por lo que procedieron a su detención.

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Continúan investigaciones por menor detenido en Santa Catarina

Tras su detención, elementos de seguridad trasladaron al menor a las instalaciones correspondientes para determinar su situación legal. Luego de ser identificado, autoridades informaron que el joven cuenta con antecedentes por presunto robo a tiendas de abarrotes ubicadas en el municipio de Santa Catarina.

Minutos más tarde, a través de redes sociales surgió un video donde se puede observar a un elementos de seguridad con un palo en mano, mismo que fue utilizado para desarmar al joven y así poder detenerlo. En el lugar de los hechos no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

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