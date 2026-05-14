Moviliza Presunta Amenaza de Balacera en Escuela Privada en Monterrey

El mensaje de una presunta amenaza, escrito en los cuartos de baño de un plantel educativo privado, movilizó a las autoridades de seguridad hasta el municipio de Monterrey, Nuevo León, durante la mañana del jueves 14 de mayo.

Noticia relacionada: Alumno Presuntamente Amenaza con Atacar a Compañeros de Secundaria No. 20 en Monterrey

El despliegue de elementos de la Policía de Monterrey, con binomios caninos y oficiales de la Guardia Nacional se dio en una escuela secundaria y preparatoria privada ubicada en la avenida Gonzalitos, cerca del cruce con Pablo González Garza Fleteros, en la ciudad de Monterrey.

Autoridades informaron que durante los últimos días se habían registrado este tipo de pintas en los baños de los estudiantes hombres con presuntas amenazas que amagaban con un ataque en el plantel educativo, lo que generó preocupación entre los alumnos, docentes, administrativos y directivos de la escuela.

Para prevenir cualquier situación de riesgo, los directivos de la secundaria y preparatoria, con apoyo de la Policía de Monterrey, montaron un operativo mochila. Las actividades educativas no fueron suspendidas y trascendió que ya tienen ubicado al presunto responsable de las amenazas escritas en los baños.

Amenazas en escuelas de Nuevo León

Esta situación no es la única que se han presentado en los planteles educativos de Nuevo León. Durante el mes de abril se registraron diversas presuntas amenazas en escuelas del Área Metropolitana de Monterrey, una de las más recientes fue en la Secundaria No. 20, donde maestros y padres de familia alertaron sobre un estudiante que dijo que atacaría a sus compañeros.

La presunta amenaza fue publicada por el alumno en redes sociales, donde señaló que iba a atacar a sus compañeros con arma blanca, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad durante la mañana del martes 28 de abril en la Secundaria No. 20 Profesor Juan F. Escamilla, ubicada en la colonia Lomas Modelo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Se presume que el estudiante fue identificado.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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