Pemex Rechaza Supuesta Instrucción para Acelerar Procesos de Jubilación

Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó este domingo 17 de mayo 2026 las versiones que afirman que su titular, Juan Carlos Carpio Fragoso, instruyó acelerar procesos de jubilación de los trabajadores de la empresa estatal.

A través de un comunicado, aclaró que no existe información oficial ni se han ofrecido entrevistas relacionadas con el tema, luego de que estas aseveraciones se difundieran en redes sociales.

"Con respecto a versiones difundidas en redes sociales y espacios digitales sobre una supuesta instrucción del titular de Pemex, Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso, para acelerar procesos de jubilación, se aclara que no existe información oficial ni se han ofrecido entrevistas relacionadas al tema".

Procesos de jubilaciones, conforme a normatividad interna

Asimismo, aseveró que los procesos relacionados con jubilaciones, retiros y administración de personal se desarrollan conforme a la normatividad interna, al Contrato Colectivo de Trabajo y a los procedimientos institucionales vigentes.

"Cualquier decisión de carácter laboral o administrativo será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de Pemex", puntualizó la empresa en su comunicado.

Carpio Fragoso asumió la dirección de Pemex el pasado 14 de mayo 2026 en lugar de Víctor Rodríguez Padilla, quien estuvo al frente de Pemex desde el 2 de octubre de 2024.

El nuevo director de Pemex estuvo a cargo de la dirección de Finanzas de la empresa petrolera.

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