Anuncia Corte de Agua en San Miguel Topilejo para Arreglar Mega Fuga: Fecha y Hora

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), emitió un aviso a la comunidad del pueblo de San Miguel Topilejo debido a una interrupción en el suministro de agua potable. Esta medida responde a la necesidad de realizar maniobras de mantenimiento en la infraestructura hidráulica de la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, el corte del servicio fue provocado por la detección de una fuga de agua en la 4ta derivación del túnel del Acuaférico. Para poder llevar a cabo las labores de soldadura y sellado de manera segura y eficiente, el personal técnico se vio obligado a suspender momentáneamente el bombeo que se dirige hacia la estación de rebombeo de Topilejo.

30 horas de trabajos

Las cuadrillas especializadas iniciaron las operaciones de reparación este 16 de mayo a partir de las 10:00 horas. Se tiene proyectado que los trabajos concluyan por completo el 17 de mayo alrededor de las 16:00 horas, momento en el que comenzará a restablecerse el flujo y la presión de agua de manera paulatina en la red local.

En caso de requerir el abastecimiento emergente mediante camiones cisterna (pipas), la alcaldía ha puesto a disposición de la ciudadanía la Línea H2O, a la cual pueden comunicarse marcando directamente al número *426 para solicitar el servicio de forma gratuita.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlalpanAl:



👷‍♀️ Debido a trabajos para la eliminación de fuga en la 4ta derivación del túnel del Acuaférico, se suspende momentáneamente el bombeo hacia el rebombeo Topilejo.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/IcZwrnTBAP — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 16, 2026

Historias recomendadas:

Megamarcha de Transportistas y Campesinos 2026: ¿A Qué Hora Será la Movilización en la CDMX?

Accidente en Lomas de las Águilas Deja Un Motociclista y Un Peatón Lesionados