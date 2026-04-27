Se Abre Otro Enorme Socavón en Iztapalapa, CDMX: ¿Dónde Está Ubicado?

Otro enorme socavón se abrió en calles de la Ciudad de México (CDMX), en esta ocasión en la alcaldía Iztapalapa.

Por ello, aquí en N+ te informamos cuál es la zona afectada por la oquedad, para que evites el tramo y no se te haga tarde al realizar tus actividades hoy, 27 de abril de 2026.

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¿Dónde está el enorme socavón?

El socavón se abrió sobre la calle Combate León, cerca del Eje 6 Sur, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

Se trata de un enorme agujero de aproximadamente seis metros de largo por cuatro de profundidad.

Debido a ello, la zona fue acordonada para evitar mayores accidentes. Al sitio acudió personal para colocar cinta para alertar a los automovilistas, ya que por el lugar transitan camiones de carga que se dirigen a centro comerciales cercanos.

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Afectación, por fuga de agua

Vecinos de la Unidad Habitacional expresaron su temor de que el agujero se haga más grande, pues incluso advirtieron que a lo largo de la calle se han presentado otros hundimientos.

El socavón se generó por una fuga de agua, por lo que los pobladores pidieron a la alcaldía Iztapalapa que arreglen la tubería para evitar mayores daños.

El nuevo hoyo se formó ayer, 26 de abril de 2026, pero desde hace tiempo se han registrado hundimientos, advirtieron.

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¿Cómo reportar baches y socavones vía WhatsApp?

¿Sabías que puedes reportar baches y socavones a través de WhatsApp? El servicio de asistencia e información del Gobierno de la CDMX, Locatel, puso a disposición de la ciudadanía un número de teléfono para poder hacerlo a través de un chat.

Se trata del Bachetel, un chatbot y opción especializada en baches, para que el reporte sea atendido de forma rápida y sencilla, así como enviado a las autoridades correspondientes.

Tienes que mandar un mensaje al número 55 5658-1111.

Envía un “Hola”.

Elige la opción de Bachetel.

Manda la ubicación y una foto del bache.

Tu reporte será enviado a las autoridades.

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Con información de N+

spb