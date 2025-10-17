¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 17 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 17 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 17:39 horas de ayer, la Guardia Nacional realizó un operativo tras la llegada de personas, en el km 25.

A las 19:51 horas, del km 105 al 102, con dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por mantenimiento.

A las 10:35 horas de hoy, se registró carga vehícular del km 104 al 102, dirección CDMX, por reducción de carriles debido a labores de mantenimiento.

