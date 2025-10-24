¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 24 de Octubre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 24 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 07:00 horas de este jueves 23 de octubre, se informó sobre el cierre parcial de la circulación en el km 38, dirección CDMX, por atención de accidente (volcadura de camioneta y caída de carga).

A las 07:59 horas, se restableció la circulación en el km 38, dirección CDMX, luego de la atención del accidente, por lo que el tramo comenzó con operación normal.

A las 09:00 horas, se reportó reducción de carriles en el km 97, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

A las 12:00 horas, se reportó un accidente en dirección a Chalco, donde una camioneta de transporte público se impactó contra el muro de contención.

A las 13:14 horas, se advirtió que continuaba la carga vehicular en el km 97, dirección CDMX. por obras y labores de mantenimiento.

A las 13:37 horas, hubo un cierre parcial en el km 28, dirección a la CDMX, por un accidente vial.

A las 18:01 horas, se mantenía la reducción de carriles por obras de mantenimiento, del km 97 al 99.

