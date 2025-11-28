Inicio Ciudad de México ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 28 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN

¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 28 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN

Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados



Protesta y bloqueo en la caseta de cobro de San Marcos, en la México-Puebla. Foto: X @GN_Carreteras

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 28 de noviembre de 2025

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró pocas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

  • A las 14:09 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 34 al 37, dirección a Puebla.
  • A las 16:08 horas, se reportó reducción de carriles por un accidente, en el km 45, dirección a la CDMX.

