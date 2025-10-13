¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 13 de Octubre? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 13 de octubre de 2025? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció con carga vehicular debido a accidentes, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 13 de septiembre de 2025?

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A continuación, te informamos sobre la situación de hoy:

10:08 horas: Cierre parcial de la circulación en el km 66, dirección Querétaro. Capufe reportó reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre camiones de carga y motocicleta.

spb