Anuncian Bloqueos Hoy, Lunes 13 de Octubre en Diferentes Vialidades del Edomex

Este lunes 13 de octubre se esperan afectaciones viales en varios puntos del Estado de México debido a manifestaciones ciudadanas motivadas por distintos hechos que han generado indignación e inconfomidad social en la entidad.

Uno de los bloqueos más relevantes será en Periférico Norte, a la altura de Parque Naucalli, donde la asociacion Hermanas Aliadas, familiares y amigos exigirán justicia por la desaparición de Kimberly Moya. El cierre está previsto para durar varias horas, como forma de presión para que las autoridades aceleren su búsqueda.

Continúan Labores de Búsqueda de Kimberly Hilary Moya en Presa "Los Cuartos", Edomex

Otro punto afectado será la vía México-Pachuca, a la altura de Tlalnepantla, donde vecinos expresarán su rechazo a una obra de construcción que, aseguran, genera afectaciones a la movilidad y seguridad de la zona.

Tarifa que causa molestia

Finalmente, en Avenida Luis Donaldo Colosio, en Naucalpan, se prevé un bloqueo por parte de usuarios inconformes con el reciente aumento al pasaje del transporte público, que pasó de 12 a 14 pesos. Este ajuste ha generado molestia entre los mexiquenses, especialmente en un contexto económico difícil, y sin mejoras visibles en el servicio de transporte.

Autoridades estatales no han emitido aún recomendaciones específicas, pero se exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas y mantenerse informados sobre el desarrollo de estas protestas.

