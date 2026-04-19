Balacera en Azcapotzalco: Matan a Mujer de 70 Años a Balazos; No hay Detenidos

Una mujer de aproximadamente 70 años de edad fue asesinada a balazos la noche del sábado en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 horas en el cruce de Calle 22 y Calle 3, en la colonia Del Gas, donde la víctima se encontraba a bordo de un vehículo en compañía de un menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados sorprendieron a la mujer y abrieron fuego en su contra sin mediar palabra. Vecinos de la zona, alarmados por las detonaciones, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los disparos.

El menor que la acompañaba logró sobrevivir al ataque, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud pues resultó herido por el ataque y trasladado a un hospital.

Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes. Entre las primeras acciones se encuentra la recolección de indicios balísticos y la entrevista a posibles testigos.

Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, según testigos fueron dos hombres quienes cometieron el crimen.

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