Video Viral No Es IA; Usuarios Empujan Metrobús Descompuesto en Doctor Gálvez

En redes sociales circula un video que capta un inusual momento de solidaridad ciudadana: un grupo de usuarios une fuerzas para empujar una unidad del Metrobús que quedó varada en plena vía.

De acuerdo con la información disponible, el hecho se registró el pasado 16 de abril alrededor de las 14:59 horas en las inmediaciones de la estación Doctor Gálvez, perteneciente a la Línea 1 de este sistema de transporte.

Específicamente, el autobús quedó detenido en el retorno de la gasa de Doctor Gálvez, sobre Avenida Universidad, entre la calle Escolar y la colonia San Ángel, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

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Manifestación y trabajo colectivo

Trascendió que la unidad se vio obligada a realizar desvíos en su ruta habitual debido a manifestaciones que se llevaban a cabo cerca de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que provocó que quedara atascada en ese punto.

Ante la situación, varios pasajeros no dudaron en descender del vehículo y sumar esfuerzos para moverlo y agilizar el tránsito en la zona. Las imágenes captadas por testigos muestran a al menos una decena de personas empujando la pesada unidad roja del Metrobús.

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