29 Personas Intoxicadas tras Derrame de Amoníaco por Accidente en Carretera Hermosillo - Guaymas

Un total de 29 personas resultaron intoxicadas tras un derrame de amoníaco ocurrido esta mañana en el kilómetro 166 de la carretera federal 15, en el tramo entre Guaymas y Hermosillo.

La Secretaría de Salud de Sonora informó que uno de los afectados se atendió en el lugar, 26 fueron dados de alta de hospitales de Guaymas y dos se encuentran en observación con expectativa de ser dados de alta en las próximas horas.

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Para la atención de los afectados se requirió el uso de 9 ambulancias, 4 de bomberos, 3 del Centro de Regulador de Urgencias Médicas y fueron trasladadas al IMSS, Issste e IMSS-Bienestar.

Esto se sabe de la volcadura de pipa con amoníaco en Sonora

El incidente fue provocado por la volcadura de una cisterna de doble pipa, lo que generó una nube tóxica de amoniaco que movilizó a los cuerpos de seguridad y rescate desde las siete de la mañana, informó José Ángel Mariscal, coordinador de Protección Civil de Guaymas.

Detalló que la capacidad de almacenamiento de cada cisterna es de 30 mil litros, aunque solamente una sufrió de una ruptura que generó la nube tóxica en el tramo de sur a norte.

A pesar de la magnitud del percance, las autoridades confirmaron que no hubo riesgos para las poblaciones cercanas, ya que se activaron labores de contención de riesgos con apoyo del Departamento de Bomberos, Policía Estatal, Tránsito Municipal y Guardia Nacional, cerrando el tráfico parcialmente en el tramo carretero que va de Hermosillo a Guaymas, mientras que el sentido contrario permanece cerrado.

"El tramo donde ocurrió el accidente estamos a la espera de la llegada de unos técnicos especialistas en cuestiones de la recuperación del amoniaco en unos de los tanques, viene una pipa cisterna de la empresa que tuvo el accidente y será necesario el trasvase del amoniaco de una pipa a otra”.

Mientras tanto, afirmó que Protección Civil Estatal se encargó de levantar el acta correspondiente para determinar las sanciones a la empresa transportista.

Por otro lado, las autoridades indicaron que el que las maniobras de recuperación, se prolongaron hasta las nueve de la noche.

Información Gustavo Moreno N+

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