A 52 Metros de Isidro: Rescate del Último Minero Entra en Fase Decisiva en Mina Santa Fe

Los equipos de rescate que trabajan en la mina Santa Fe, en el El Rosario, Sinaloa, se encuentran a 52 metros de llegar al final del túnel donde se presume está Isidro, el último minero atrapado tras el colapso ocurrido el pasado 25 de marzo.

Hasta ahora, los brigadistas han recorrido todos los túneles por los que se cree que avanzó el minero antes de que una presa de jales colapsara e inundara con lodo gran parte de las galerías subterráneas.

Creció Probabilidad de Hallar Vivo al Último Minero en Mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, explicó que la zona ha sido explorada de manera exhaustiva. Detalló que actualmente los trabajos se concentran hacia el lado sur, donde ya se avanzaron 10 metros, aunque aún quedan entre 50 y 52 metros por recorrer.

Se mantiene la esperanza

A pesar de que han transcurrido 24 días desde el incidente, los equipos mantienen la esperanza de encontrar con vida a Isidro. Señalan que es uno de los mineros más experimentados del lugar, además de que el área donde podría encontrarse presenta condiciones favorables, como presencia de oxígeno y filtraciones de agua.

Así Rescataron a Dos Mineros en Sinaloa

Velázquez también destacó que los trabajos se realizan a 118 metros de profundidad, aproximadamente a la mitad de la mina, y que se avanza hacia una galería ascendente considerada clave para facilitar el acceso de equipos de emergencia. Este punto podría permitir una entrada más directa para las brigadas, en particular del batallón de atención a emergencias de la Sedena.

Aunque el progreso ha sido lento —10 metros de los 60 proyectados en esa galería—, se espera que en los próximos metros las condiciones mejoren y permitan acelerar las labores de rescate. Los equipos continúan trabajando las 24 horas del día con el objetivo de localizar a Isidro y lograr un rescate exitoso.

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