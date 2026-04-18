“El Güero Palma” Obtiene Amparo Para Recibir Atención Médica Inmediata

Un juez federal otorgó una suspensión de oficio y de plano a Jesús Héctor Palma Salazar, conocido como “Güero Palma”, para que reciba atención médica inmediata ante el grave deterioro de su estado de salud mientras permanece privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta, el interno padece tres hernias discales en la columna que afectan el nervio ciático, provocándole dolores intensos constantes, incluso al respirar, tanto en la espalda como en el pecho. Esta condición le genera insomnio y molestias que se extienden desde el glúteo hasta la pierna.

'El Güero' Palma No Saldrá de Prisión; Se Queda en Almoloya

Salud comprometida

Además, Palma Salazar fue diagnosticado con cáncer de piel, enfermedad que requiere revisiones periódicas en el Hospital de Cancerología en la Ciudad de México. Sin embargo, no ha sido trasladado para recibir seguimiento médico desde hace aproximadamente dos años.

El juzgador determinó que la falta de atención médica compromete gravemente la dignidad e integridad personal del quejoso, lo que podría constituir un acto de tortura o malos tratos. Por ello, ordenó que se le proporcionen de inmediato los servicios médicos, tratamientos y medicamentos acordes a su estado clínico.

Asimismo, se instruyó a las autoridades responsables informar en un plazo de 24 horas sobre el cumplimiento de la medida cautelar, bajo advertencia de sanciones conforme a la Ley de Amparo en caso de desacato.

Historias recomendadas:

Cae Nazaret "N", de Metaxchange Capital, Empresa Señalada por Fraude a Sandra Echeverría

Hospitalizan a Jesús Murillo Karam, Extitular de PGR Vinculado con Caso Ayotzinapa