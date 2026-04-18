Hallan a Rogelio Poblete, Director de Agua de Malinalco, Edomex, Tras Ser Privado de la Libertad
El titular de ODAPAS Malinalco fue localizado con vida tras varios días desaparecido, luego de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.
El director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Malinalco, Estado de México, Rogelio Poblete Zamora, fue localizado con vida luego de haber sido privado de la libertad por un grupo armado el pasado 15 de abril de 2026.
De acuerdo con reportes oficiales, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al domicilio del funcionario tras confirmarse su regreso. De manera preliminar, el propio Poblete Zamora refirió que fue abandonado la mañana de este día en una calle del municipio de Malinalco.
El funcionario indicó a las autoridades que, por el momento, no desea rendir una declaración formal ante el Ministerio Público ni someterse a una certificación médica, argumentando que no se encuentra en condiciones para ello.
Trabajo conjunto
Para su localización, instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México, en coordinación con diversas dependencias federales y estatales, implementaron un amplio operativo de búsqueda tras su desaparición.
Rogelio Poblete Zamora permaneció varios días privado de la libertad antes de ser liberado, en circunstancias que aún no han sido detalladas por las autoridades, quienes continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
