Despiden a Abraham Aguilera, Minero de Guanajuato que Murió en la Mina Santa Fe, en Sinaloa

El pasado lunes 13 de abril, fue despedido y sepultado Abraham Aguilera Aguilera, minero oriundo de Guanajuato, Capital, quien falleció en El Rosario, Sinaloa.

Fue uno de los mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, cuando se registró un derrumbe el pasado 7 de abril del 2026.

Abraham Aguilera era padre de 3 menores de edad

Cuatro días después de haber quedado atrapado dentro de la mina, se logró localizar pero ya no contaba con signos vitales.

Era esposo y padre de tres niños, vivía en la comunidad del Marfil en Guanajuato, Capital.

El mantenía a su familia, nadie creyó que un día le ocurriría esto, autoridades municipales informaron que desde el primer momento estuvieron en contacto con la familia.

Compañía minera para la que trabajaba se hará cargo de los gastos

De acuerdo a Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato, Capital, la empresa minera para la cual trabajaba Abraham, se hizo responsables de la cuestión económica.

Cubrió los gastos del traslado de su esposa a Sinaloa, el regreso, la recuperación del cuerpo y su traslado a Guanajuato.

El pasado sábado fue que llegó el cuerpo de Abraham a Guanajuato, sin embargo la misa de cuerpo presente se realizó el pasado lunes 13 de abril a las 9:00 de la mañana.

Te podría interesar: Hombre Muere Asesinado a Balazos en Taller Mecánico de Guanajuato; Mujer Resulta Lesionada

Después de la celebración eucarística, el cuerpo fue trasladado al panteón de Santa Paula, donde fue sepultado.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV