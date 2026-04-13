45 Peregrinos Heridos, el Saldo de la Volcadura del Camión Donde Viajaban en San Luis de La Paz

Alrededor de las media noche del pasado domingo se registró un accidente vial en la carretera San Luis de La Paz - Victoria en Guanajuato.

Se trató de la volcadura de un camión de pasajeros que transportaba a peregrinos que había ido a San Juan de Los Lagos, Jalisco.

Se desconocen las causas del accidente hasta el momento

Pasajeros y conductores que pasaban por el lugar, reportaron los hechos a la Central de Emergencias 911, donde señalaban a decenas de heridos.

Al llegar paramédicos de Protección Civil y Bomberos comenzaron a brindar atención médica a los lesionados.

Mientras se investigaban las causas de la volcadura, las cuales hasta el momento no han sido indicadas.

Más de 40 personas heridas pero ningún fallecido

De acuerdo a autoridades de Protección Civil de San Luis de La Paz, fueron 45 personas lesionadas.

Sin embargo, no se registraron personas fallecidas en el accidente.

Y tampoco se dio a conocer si se registró el traslado de personas con heridas de gravedad.

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La vialidad se vio afectada en ambos sentidos por varias horas, hasta que quitaron el camión de pasajeros.

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Redacción N+

JIPV