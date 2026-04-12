Conductora Confunde la Reversa y Atropella a Enfermera Frente a una Farmacia en Irapuato

Una conductora de una camioneta por accidente confundió la reversa y terminó atropellando a una enfermera que pasaba frente a ella en una farmacia en Irapuato, Guanajuato.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

Los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la mañana cuando se reportó que una mujer por accidente había confundido la velocidad y había terminado atropellando a una enfermera que pasaba frente a ella.

Y es que de acuerdo a información proporcionada por las autoridades, se destacó que la mujer intentó darse de reversa, pero se fue hacia el frente atropellando a una enfermera que pasaba justo en ese momento y quedando esta debajo de la unidad.

De inmediato, testigos del accidente llamaron a los números de emergencia, mientras que otras personas auxiliaban y trataban de sacar a la enfermera que estaba debajo de la camioneta.

Varias personas que pasaban por el lugar se sumaron a la ayuda para sacar a la mujer quien había quedado debajo de la camioneta y así ponerla a salvo mientras los paramédicos llegaban al lugar.

Enfermer sufre fuerte golpe en la cabeza al ser atropellada

Al llegar, los rescatistas de inmediato brindaron atención médica a la enfermera quien se encontraba con una grave lesión en la cabeza por lo que fue estabilizada y trasladada para su atención a un hospital.

Por su parte, la conductora de la camioneta fue detenida en el lugar para que se comiencen con las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades, reportándose que la enfermera se encuentra grave de salud.

Historias recomendadas:

NLD