Conductora Confunde la Reversa y Atropella a Enfermera Frente a una Farmacia en Irapuato
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La conductora del auto intentó darse de reversa y aceleró al frente, dónde una enfermera pasaba y fue arrollada, en Irapuato.
La conductor atropelló a una mujer al confundir la reversa en una farmacia en una de las calles de Irapuato.
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Una conductora de una camioneta por accidente confundió la reversa y terminó atropellando a una enfermera que pasaba frente a ella en una farmacia en Irapuato, Guanajuato.
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Los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la mañana cuando se reportó que una mujer por accidente había confundido la velocidad y había terminado atropellando a una enfermera que pasaba frente a ella.
Y es que de acuerdo a información proporcionada por las autoridades, se destacó que la mujer intentó darse de reversa, pero se fue hacia el frente atropellando a una enfermera que pasaba justo en ese momento y quedando esta debajo de la unidad.
De inmediato, testigos del accidente llamaron a los números de emergencia, mientras que otras personas auxiliaban y trataban de sacar a la enfermera que estaba debajo de la camioneta.
Varias personas que pasaban por el lugar se sumaron a la ayuda para sacar a la mujer quien había quedado debajo de la camioneta y así ponerla a salvo mientras los paramédicos llegaban al lugar.
Enfermer sufre fuerte golpe en la cabeza al ser atropellada
Al llegar, los rescatistas de inmediato brindaron atención médica a la enfermera quien se encontraba con una grave lesión en la cabeza por lo que fue estabilizada y trasladada para su atención a un hospital.
Por su parte, la conductora de la camioneta fue detenida en el lugar para que se comiencen con las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades, reportándose que la enfermera se encuentra grave de salud.
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