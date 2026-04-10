Capturan a Hombre con Marihuana, Cocaína y Dinero en Efectivo en Calles de León, Guanajuato

Varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, se movilizaron tras la detención de un hombre que caminaba por calles de la colonia El Bosque, en León, con una mochila en donde llevaba 250 gramos de marihuana, envoltorios de droga y dinero en efectivo.

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Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando la Policía Municipal realizaba un recorrido por esta zona de la ciudad y en cierto momento, notaron a un hombre caminando con actitud sospechosa.

Al estar unos metros, el hombre aceleró su paso intentando correr, acción que llamó la atención de los uniformados, por lo que también aceleraron la camioneta en la que iba, para poder darle alcance.

Pese a que intentó darse a la fuga, los uniformados lograron detener al hombre, quien al no tener modo de irse, optó por detenerse, acción que aprovecharon los policías para realizarle una inspección de rutina.

Ahí de inmediato notaron que llevaba el hombre una mochila, la cual también fue inspeccionada, pero para sorpresa de los elementos de Seguridad, lo que traía en su interior llamó la atención.

Hombre traía decenas de envoltorios en la mochila, así como dinero

En el interior de la mochila, los policías comenzaron a sacar varios envoltorios de droga, además de 250 gramos de marihuana, al mismo tiempo que vieron que traía dinero en efectivo.

En total, las autoridades registraron que traía además 160 envoltorios de cristal, 28 dosis de cocaína, 12 de piedra base y 11 bolsas de marihuana, por lo que fue detenido el hombre, quien será presentado ante las autoridades correspondientes, junto con la mercancía asegurada.



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