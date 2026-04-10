Trabajador Muere al Quedar Atrapado por su Tolva en El Tecolote en Purísima del Rincón
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Un trabajador falleció después de que una tolva lo prensara mientras se encontraba trabajando en la comunidad de El Tecolote perteneciente a Purísima del Rincón.
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Un hombre perdió la vida durante un accidente laboral el pasado jueves 9 de abril, en donde se vio involucrado un camión tipo tolva.
De acuerdo a testigos, el trabajador se encontraba en un predio cercano al Rancho Los Arcos en la comunidad de El Tecolote.
Trabajador extraía tierra cuando quedó prensado por una tolva
Eran alrededor de las 4:15 de la tarde cuando el hombre fue prensado por el camión tipo tolva mientras realizaba la extracción de tierra.
Según versiones de sus compañeros de trabajo, fue una falla en el gato hidráulico lo que causó el fatal accidente.
La víctima respondía al nombre de Esteban y era originario de León
La pesada máquina le cayó encima lo que evito que pudiera escapar, quitándole la vida de manera casi instantánea.
Paramédicos llegaron al lugar después de una llamada a la Central de Emergencias 911, donde se les notificó que la persona ya estaba muerta.
Por lo que solamente llegaron a confirmar los hechos, informando a las autoridades estatales quienes se encargaron de investigar lo sucedido.
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Esteban, es como fue identificado el hombre fallecido, su cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense y trasladado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.
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Redacción N+
JIPV