Motociclista Choca Contra Auto y Queda en el Toldo del Vehículo en Brisas del Campestre en León

Un aparatoso accidente ocurrió durante los primeros minutos de esta mañana en León, Guanajuato, cuando una mujer motociclista chocó de frente contra un automóvil quedando en el toldo de este y sin sufrir lesiones graves.

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Los hechos ocurrieron en la colonia Brisas del Campestre en León, cuando en las primeras horas del día, cámaras de seguridad lograron captar el momento en el que una mujer motociclista choca de frente contra un automóvil que estaba a punto de dar vuelta por una de las avenidas de esta zona.

En cierto momento, se puede ver en las imágenes como la mujer motociclista no puede evitar chocar de frente contra el auto, lo que provoca que debido al impacto quede sobre el toldo de este, lo que llamó la atención de inmediato de automovilistas que pasaban por la zona.

De inmediato, el conductor del auto al ver lo que había ocurrido, se baja para ver cómo estaba el estado de salud de la joven motociclista al mismo tiempo qué testigos llamaban a los números de emergencia.

En el video se puede ver como la motociclista se mueve arriba del toldo, lo que hace pensar en un principio que no tiene heridas mayores, siendo los primeros en llegar a la zona del accidente policías municipales, quienes también pidieron el apoyo de los paramédicos.

Paramédico atienden a la mujer motociclista, quien no sufre heridas de gravedad

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a la mujer, quien pudo ser movida sin mayor esfuerzo del toldo del vehículo, al mismo tiempo que le preguntaban sobre su estado de salud.

Aparentemente y de acuerdo a los reportes médicos, la mujer no sufrió daños mayores, ya que al haber caído en el toldo del vehículo tras el impacto, este provocó que amortiguara el golpe y así evitar un daño mayor a su salud.





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