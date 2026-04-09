Hallan Muerta y en Avanzado Estado de Descomposición a Maestra de Silao, Guanajuato

El cuerpo de una maestra fue localizado en el interior de su domicilio ubicado en la zona Centro de Silao, Guanajuato

Fue por la noche cuando sus familiares, al no saber de ella la buscaron en su casa donde la encontraron ya sin vida.

Vecinos alertaron a las autoridades por el fuerte olor que expedía

Habitantes aledaños ya habían alertado a las autoridades señalando al número de emergencias 911, que del domicilio salía un mal olor.

Por lo que llegaron al lugar, donde los familiares les comentaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Sin embargo, fueron los paramédicos quienes confirmaron ante las autoridades de diversas corporaciones que la maestra Socorro “N” ya estaba muerta.

La maestra tenía una semana que no salía de su casa

De acuerdo a vecinos, la maestra tenía más de una semana que no salía de su casa, lo que les parecía extraño.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado hicieron el levantamiento del cuerpo que representa entre los 45 a 50 años de edad, para llevarlo a un anfiteatro donde se esclarecerá la causa de muerte.

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Redacción N+

JIPV