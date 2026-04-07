Conductor de Transporte al Intentar Subir a su Auto Afuera de una Farmacia en Guanajuato
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El conductor de una camioneta de transporte personal, falleció afuera de una farmacia ubicada en el cruce de los bulevares Río Mayo y Paseo de Jerez, intentaba subirse a su vehículo.
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La mañana de este martes 7 de abril se registró la muerte de una persona afuera de una farmacia que se encuentra entre los bulevares Río Mayo y Paseo de Jerez en León.
Eran alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando el conductor llegó a la farmacia, de acuerdo a trabajadores del lugar, compró un medicamento y salió.
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Al intentar subir al vehículo que conducía, se cayó para ya no poder levantarse, por lo que personal de la farmacia llamaron al número de emergencias 911.
Paramédicos llegaron al establecimiento, solamente para confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.
Por lo que la zona se resguardó por elementos de diversas corporaciones en espera de la llegada de agentes estatales.
Se desconoce la identidad de la persona fallecida
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, llegaron para darle apertura a una carpeta de investigación.
El cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense, quienes se encargarán de realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de muerte.
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Por más de dos horas estuvieron la zona se mantuvo acordonada.
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Redacción N+
JIPV