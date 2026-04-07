Hallan Muerto a Adulto de 77 Años con Huellas de Violencia en La Ordeña en Moroleón, Guanajuato

Alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado lunes 6 de abril, se registró el hallazgo de una persona mayor sin vida en la comunidad de La Ordeña en Moroleón, Guanajuato.

Habitantes de la localidad se percataron de que en una brecha ubicada en la calle Benito Juárez se encontraba un cuerpo tirado.

Por lo que llamaron a las autoridades para que acudieran a revisar y hacer el levantamiento del cuerpo.

La víctima presuntamente fue asesinado, presentaba huellas de violencia

Paramédicos de la Cruz Roja municipal arribaron al lugar para brindar atención médica a la persona, sin embargo solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Además indicaron que presentaba huellas de violencia en distintas partes de su cuerpo.

Por lo que la zona se acordonó y se informó a los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Hermana de la víctima confirma la identidad del fallecido

Mientras se realizaban las indagatorias pertinentes, una señora, quien dijo ser la hermana de la persona aparentemente asesinada.

Indicó que el hombre de 77 años de edad, respondía al nombre de Constantino y era residente de la comunidad de La Ordeña.

Sin embargo, se desconocen las razones de su presunto asesinato y la mecánica de los hechos.

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Personal del SEMEFO trasladaron al cuerpo de Constantino a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV