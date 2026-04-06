Bloqueos Carreteras en Guanajuato: Reportan Cierre en la Carretera Pénjamo - La Piedad

Tras el anuncio de que el día de hoy, varios caminos y carreteras de Guanajuato serían cerradas por grupos de agricultores, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz, informaron que solo hay un bloqueo en la carretera de Pénjamo - La Piedad.

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Y es que desde temprana hora, se había estipulado que carreteras como la de Pénjamo, Celaya, Apaseo el Grande y Salamanca, podrían verse bloqueadas por grupos de campesinos, con un nuevo paro.

De igual manera, en el mismo comunicado que comenzó a publicarse en varios medios de las redes sociales, indicaba que el paro comenzaría el día de hoy (lunes 6 de abril) y que se aplicaría en varios estados del País.

Entre los estados que también se verían afectados por estos bloqueos, estaba Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro, entre otros, varios de estos, colindando con el Estado de Guanajuato.

Sigue tramo bloqueado por agricultores

Ante ello, desde temprana hora, comenzaron varios operativos por parte del personal del Gobierno del Estado de Guanajuato, informando que hasta el medio dia, que solo en la carretera de Pénjamo - La Piedad, había un bloqueo.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que el resto de las carreteras de Guanajuato se encontraban libres en su paso, y que solo estaba bloqueada la carretera federal 90 Pénjamo - La Piedad, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.



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