Ataque Armado Deja Una Mujer y Dos Hombres Fallecidos en Calles de San José de Cementos en León

Alrededor de las 5:55 de la tarde del pasado domingo, se registró un ataque armado en la colonia San José de Cementos en León.

Por lo que vecinos y testigos del hecho llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de elementos de la Policía Municipal.

Las víctimas se encontraban afuera de una casa cuando fueron atacados

Personal de diversas corporaciones respondieron al llamado, llegando a la esquina de las calles Textiles y Del Trabajo.

Al llegar se percataron de que había varias personas con lesiones de arma de fuego, requiriendo el apoyo de personal médico.

Las personas atacadas se encontraban afuera de una casa, donde fueron atendidas por paramédicos, quienes solamente pudieron confirmar que una mujer ya no contaba con vida.

Mientras que los hombres lesionados fueron trasladados a un hospital donde murieron al recibir atención médica.

María de 50 años, Martín de 47 años y José de 34 Años, murieron en los hechos

La zona quedó acordonada por autoridades de seguridad, quienes esperaron que agentes de la Fiscalía General del Estado abrieran una carpeta de investigación.

Los cuerpos fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense a que les practiquen la necropsia de ley.

Las identidades de las víctimas son, María de 50 años de edad, Martín de 47 años y José de 34 años de edad.

De acuerdo a testigos, los presuntos agresores llegaron en una motocicleta y les dispararon sin mediar palabra.

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Hasta el momento no se ha dado conocer la detención de los presuntos responsables.

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Redacción N+

JIPV