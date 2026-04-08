Matan a Balazos a un Hombre Frente a su Familia, en su Casa en la Miguel Hidalgo en Irapuato

Hombres armados entraron a la fuerza a una casa ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, en Irapuato, para matar a balazos a un hombre.

La víctima cenaba con su familia cuando fue asesinado

Los hechos se registraron la noche del pasado martes, cuando la víctima se encontraba cenando con su familia.

De acuerdo a testigos, hombres armados entraron a la fuerza al domicilio para disparar en contra de un hombre en varias ocasiones.

Conmocionados, los familiares intentaron brindarle atención médica, mientras otros llamaban al número de emergencias 911.

Roberto de 58 años de edad es como fue identificado el fallecido

Al lugar llegaron paramédicos y elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal, además de personal de la Guardia Nacional.

Paramédicos que llegaron a la calle San Pedro casi esquina con Independencia, solamente pudieron corroborar que la víctima ya había muerto.

Familiares indicaron que el fallecido respondía al nombre de Roberto y tenía 58 años de edad.

También señalaron que no había personas lesionadas por los hechos, el ataque fue directo a la víctima.

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Autoridades estatales comenzaron con las indagatorias pertinentes y personal del SEMEFO levantó el cuerpo y lo trasladó a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

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JIPV