Dos Asesinatos se Registraron en Guanajuato en Menos de Una Hora; Esto se Sabe

Dos ataques armados se registraron la tarde del pasado martes 7 de abril en distintas zonas de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Los hechos se registraron en el lapso de menos de una hora, resultando dos personas fallecidas.

El primer asesinato se presentó en el centro del municipio

Eran alrededor de las 12:00 del mediodía cuando se reportó el ataque armado en contra de una persona.

Fue dentro de un local de maquinitas, ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano en la zona Centro de San Francisco del Rincón, donde terminó el cuerpo sin vida de un hombre.

El segundo hombre fallecido se registró en la colonia Santa María

Antes de la 1:00 de la tarde y casi de manera simultánea, la Central de Emergencias 911 recibió el reporte de varias detonaciones de arma de fuego.

Por lo que se dirigieron elementos de Policía Municipal a la calle Aquiles Serdán donde indicaron los hechos.

El resultado fue un hombre asesinado a balazos de quien no se informó su identidad.

En ambos casos, serán agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes se encargarán del esclarecimiento de los ataques.

Los cuerpos fueron trasladados a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para realizarles la necropsia de ley.

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Hasta el momento no hay personas detenidas por ninguno de los dos ataques armados.

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Redacción N+

JIPV